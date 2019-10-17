Матч сборной Украины вошел в топ-5 самых посещаемых в отборе Евро-2020
17 октября, 2019, 13:41
Отборочный матч Евро-2020 между сборными Украины и Португалии собрал в Киеве 65 тыс. зрителей и вошел в пятерку самых посещаемых игр квалификации
Об этом сообщает "Команда 1" .
14 октября встреча между Украиной и Португалией на "Олимпийском" в Киеве собрала 65883 зрителя и стала пятой по количеству фанов в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.
Больше всего болельщиков собрала 7 сентября игра Англия - Болгария в Лондоне на "Уэмбли" - 82605 зрителей. Далее расположились игры Англия - Чехия (Лондон, 82575), Франция - Албания (Париж, 77655) и Испания - Швеция (Мадрид, 72205).
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- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
- Голкипер сборной Украины Андрей Пятов является лучшим вратарем отборочного турнира Евро-2020 по версии InStat.
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