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Espreso.tvСпортМатч сборной Украины вошел в топ-5 самых посещаемых в отборе Евро-2020

Матч сборной Украины вошел в топ-5 самых посещаемых в отборе Евро-2020


фото: REUTERS
Отборочный матч Евро-2020 между сборными Украины и Португалии собрал в Киеве 65 тыс. зрителей и вошел в пятерку самых посещаемых игр квалификации

Об этом сообщает "Команда 1" .

14 октября встреча между Украиной и Португалией на "Олимпийском" в Киеве собрала 65883 зрителя и стала пятой по количеству фанов в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.

Больше всего болельщиков собрала 7 сентября игра Англия - Болгария в Лондоне на "Уэмбли" - 82605 зрителей. Далее расположились игры Англия - Чехия (Лондон, 82575), Франция - Албания (Париж, 77655) и Испания - Швеция (Мадрид, 72205).

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