Литва готовит обмен шпионами с Россией
Об этом сообщает Delfi.
Литва должна передать России осужденного два года назад агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Николая Филипченко, а Россия - осужденных 2016 литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса.
В соглашение об обмене также внесены осужденній в России гражданин Норвегии и еще один российский гражданин, указали источники. Вероятно, речь идет о Фруде Берге, которого российский суд приговорил к 14 годам колонии.
Возглавляемій президентом Гитанасом Науседой Госсовет по обороне принял решение об обмене шпионами на прошлой неделе, но процесс затянулся из-за дискуссии о правовом механизме, указали источники BNS.
Науседа поддерживает зарегистрированную парламентарием Дайнюсом Гайжаускасом поправку об обмене заключенными за шпионаж, однако сообщение о соглашении с Россией не комментирует.
Поправка "отвечает интересам национальной безопасности и целесообразна в плане достижения надлежащих механизмов для защиты граждан Литвы. Такая практика, конкретизирует возможности предоставления помилования, закреплена и в правовых актах других зарубежных государств", - сказал прессекретар президента Антанас Бубнялис.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха