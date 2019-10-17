 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЛитва готовит обмен шпионами с Россией

Литва готовит обмен шпионами с Россией


фото: delfi
Литва и Россия договорились обменяться заключенными за шпионаж лицами, подтвердили информированные источники

Об этом сообщает Delfi.

Литва должна передать России осужденного два года назад агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Николая Филипченко, а Россия - осужденных 2016 литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса.

В соглашение об обмене также внесены осужденній в России гражданин Норвегии и еще один российский гражданин, указали источники. Вероятно, речь идет о Фруде Берге, которого российский суд приговорил к 14 годам колонии.

Возглавляемій президентом Гитанасом Науседой Госсовет по обороне принял решение об обмене шпионами на прошлой неделе, но процесс затянулся из-за дискуссии о правовом механизме, указали источники BNS.

Науседа поддерживает зарегистрированную парламентарием Дайнюсом Гайжаускасом поправку об обмене заключенными за шпионаж, однако сообщение о соглашении с Россией не комментирует.

Поправка "отвечает интересам национальной безопасности и целесообразна в плане достижения надлежащих механизмов для защиты граждан Литвы. Такая практика, конкретизирует возможности предоставления помилования, закреплена и в правовых актах других зарубежных государств", - сказал прессекретар президента Антанас Бубнялис.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

17 октября, 2019 четверг

16 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать