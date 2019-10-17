Литва готовит обмен шпионами с Россией

17 октября, 2019, 12:09

Литва и Россия договорились обменяться заключенными за шпионаж лицами, подтвердили информированные источники

Об этом сообщает Delfi.

Литва должна передать России осужденного два года назад агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Николая Филипченко, а Россия - осужденных 2016 литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса.

В соглашение об обмене также внесены осужденній в России гражданин Норвегии и еще один российский гражданин, указали источники. Вероятно, речь идет о Фруде Берге, которого российский суд приговорил к 14 годам колонии.

Возглавляемій президентом Гитанасом Науседой Госсовет по обороне принял решение об обмене шпионами на прошлой неделе, но процесс затянулся из-за дискуссии о правовом механизме, указали источники BNS.

Науседа поддерживает зарегистрированную парламентарием Дайнюсом Гайжаускасом поправку об обмене заключенными за шпионаж, однако сообщение о соглашении с Россией не комментирует.

Поправка "отвечает интересам национальной безопасности и целесообразна в плане достижения надлежащих механизмов для защиты граждан Литвы. Такая практика, конкретизирует возможности предоставления помилования, закреплена и в правовых актах других зарубежных государств", - сказал прессекретар президента Антанас Бубнялис.