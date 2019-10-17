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Espreso.tvОбщество#KyivNotKiev: The New York Times не хочет отказываться от русифицированного названия

#KyivNotKiev: The New York Times не хочет отказываться от русифицированного названия

После того как The Washington Post присоединилась к списку международных СМИ, которые начали писать Kyiv, редколлегия The New York Times сказала, что пока не собирается вводить схожие изменения

16 октября "Голос Америки" направил в редакцию The New York Times запрос, чтобы узнать, почему один из самых авторитетных медиа не спешит заменять русифицированную транслитерацию Киева.

Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роудс ответил, что редакторы поднимали этот вопрос с международным отделом и решили остаться с Kiev, чтобы соответствовать тому, как мы подходим к написанию других международных городов.

Они это объяснили следующим образом.

"Например, мы не пишем Koln (for Cologne) [Кельн] или Firenze (for Florence) [Флоренция]. Мы считаем, что для большинства англоязычных читателей Kiev более знакомо [написанные], чем Kyiv, и мы вообще предпочитаем наиболее устойчивое и привычное использование для ясности нашей аудитории. учитывая это, мы знаем о дискуссии и будем продолжать рассматривать ситуацию в течении событий ", - пишет Даниэль.

На сегодня уже девять влиятельных новостных изданий по всему миру перешли на написание названия столицы Украины Kyiv, согласно перечню МИД Украины.

  • В начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города латиницей (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.
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