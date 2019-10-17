Кононенко 40 минут проверяли в аэропорту "Борисполь"
17 октября, 2019, 22:15
Бывший депутат Игорь Кононенко 17 октября прибыл в аэропорт "Борисполь" с целью покинуть Украину, его 40 минут проверяли по запросу НАБУ
Об этом повидомиляе " Украинская правда ".
Политик сообщил изданию, что его задержали по запросу Национального антикоррупционного бюро.
Вскоре после этого он вылетел в Стамбул.
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