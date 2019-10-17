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Espreso.tvОбществоКононенко 40 минут проверяли в аэропорту "Борисполь"

Кононенко 40 минут проверяли в аэропорту "Борисполь"


фото: pravda.com.ua
Бывший депутат Игорь Кононенко 17 октября прибыл в аэропорт "Борисполь" с целью покинуть Украину, его 40 минут проверяли по запросу НАБУ

Об этом повидомиляе " Украинская правда ".

Политик сообщил изданию, что его задержали по запросу Национального антикоррупционного бюро.

Вскоре после этого он вылетел в Стамбул.

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