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Espreso.tvОбществоКняжицкий, Парубий, Тетерук, Сюмар готовы взять Пашинского на поруки

Княжицкий, Парубий, Тетерук, Сюмар готовы взять Пашинского на поруки

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что арест Сергея Пашинского - возвращение к советским временам и готов вместе с соратниками взять его на поруки

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Он сказал, что видит в аресте политическую месть.

"У меня не было ни одной мысли о том, за этим арестом не стоит ничего, кроме политического преследования и мести. Я не хочу обвинять кого-то конкретно, я просто не вижу оснований удерживать в клетке человека, который сотрудничает со следствием, не скрывается, не дает оснований для этого", - заявил нардеп.

Княжицкий добавил, что арест Пашинского - это унижение каждого украинца и возврат к временам СССР.

"Я думаю, что на самом деле это унижение Пашинского, не конкретно Пашинского персонально, это унижение Майдана, вышедших защищать Украину в добровольческих батальонах, с которыми был Пашинский, армии, это унижение каждого украинского гражданина, потому что справедливое заключение на основании справедливого решения суда - это верховенство закона, а беспричинный произвол - это не верховенство закона. Это возвращение не во времена до Майдана, это возвращение в советские времена, когда надо запугать своих политических оппонентов, унизить их. Я готов взят Сергея Пашинского на поруки ", - подытожил народный депутат.

Кроме Княжицього на поруки Пашинского готовы взять Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Николай Величкович, Александр Сочка, Сергей Высоцкий, Константин Бондарев, Елена Масорина и Михаил Бондарь, а таже Андрей Парубий и Александр Турчинов.

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