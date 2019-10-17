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Espreso.tvОбществоКняжицкий объяснил, почему хочет взять на поруки Пашинского

Княжицкий объяснил, почему хочет взять на поруки Пашинского

Арест бывшего народного депутата Сергея Пашинского является политическим делом, а также попыткой унизить Майдан и всех, кто защищал Украину
Об этом в эфире "Прямой" заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.
 
"Я не хочу защищать Пашинского. Я хочу взять его на поруки, потому что я знаю Пашинского. Он был первым исполняющим обязанности руководителя Администрации президента, когда началась война. И он возглавлял комитет по вопросам обороны в течение всей этой войны. Когда мы говорим , что украинская армия фактически была восстановлена, то без Сергея Пашинского, который возглавлял соответствующий комитет и готовил соответствующие законы, этого никогда бы не произошло ", - сказал нардеп.
 
В частности Княжицкий отметил, что нахождение Пашинского в заключении до вынесения ему судебного приговора является несправедливым.
 
"Сергей Пашинский попал в беду, в которую может попасть каждый из нас. То есть у него произошел конфликт в темном лесу, вечером, в новогоднюю ночь. Два человека на него набросились, угрожали его жене, набросились на него с бутылкой, разбили ему голову. После этого, защищая себя, он выстрелил, ранил в ногу одного из этих мужчин. Это дело проверили и закрыли. А теперь прокуратура снова его восстановила по каким-то причинам. И, кроме того, что восстановила, принял решение Печерский суд, что Сергей Пашинский, пока идет расследование, должен находиться в заключении. Я считаю, что это в целом несправедливо ", - подчеркнул депутат.
 
Он также отметил политическую мотивированность дела Пашинского.
 
"Попытка сейчас заключить Пашинского без осуждения по самом деле бытовому делу - это попытка унизить Майдан, унизить тех людей, которые защищали Украину. Есть Сергей Марков, депутат российской Государственной Думы, который прямо назвал семь врагов Путина, которые должны быть заключены в тюрьму. Пашинского назвали среди них. Его демонстративно посадили в день рождения Путина. Поэтому это абсолютно политическое дело, не связанное ни с коррупцией, ни с какими другими вопросами, а с бытовым конфликтом, когда человек защищала жизнь и честь своей жены ", - подчеркнул Княжицкий.
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