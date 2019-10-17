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Espreso.tvОбществоКак на севере Африки: в Украине прогнозируют теплую и солнечную пятницу

Как на севере Африки: в Украине прогнозируют теплую и солнечную пятницу

В пятницу, 18 октября, в Украине ожидается сухая, теплая и солнечная погода

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"18 октября Украина снова - одна из самых теплых в Европе. Даже на севере Африки, в Украине - почти одинаково, днем предполагается +18 ... + 24 ° C. Дожди маловероятны, много солнца, много синего неба", - написала госпожа Диденко.

В то же время метеоролог предупредила о туманах.

"Туманы. Ночью и утром будут бродить по Украине, хотя они хоть немного будут компенсировать значительный дефицит влаги, а также ухудшать видимость до 300-500 метров. Ветер южный, слабый", - отметила Диденко.

В Киеве 18 октября будет сухо, солнечно и тепло, около +19 ... + 20 ° C. На выходных существенных погодных изменений не ожидается.

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