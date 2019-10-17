Как на севере Африки: в Украине прогнозируют теплую и солнечную пятницу
17 октября, 2019, 13:39
В пятницу, 18 октября, в Украине ожидается сухая, теплая и солнечная погода
Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"18 октября Украина снова - одна из самых теплых в Европе. Даже на севере Африки, в Украине - почти одинаково, днем предполагается +18 ... + 24 ° C. Дожди маловероятны, много солнца, много синего неба", - написала госпожа Диденко.
В то же время метеоролог предупредила о туманах.
"Туманы. Ночью и утром будут бродить по Украине, хотя они хоть немного будут компенсировать значительный дефицит влаги, а также ухудшать видимость до 300-500 метров. Ветер южный, слабый", - отметила Диденко.
В Киеве 18 октября будет сухо, солнечно и тепло, около +19 ... + 20 ° C. На выходных существенных погодных изменений не ожидается.
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