 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГПУ создала департамент, который будет расследовать случаи пыток задержанных полицейскими

ГПУ создала департамент, который будет расследовать случаи пыток задержанных полицейскими

В Генеральной прокуратуре создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны полицейских

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ департамента процессуального руководства по уголовным производствах о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов.

В департаменте будет действовать четыре отдела. 17 октября 2019 года руководителем указанного подразделения назначен Юрий Белоусов.

Деятельность департамента сосредоточится на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с грубыми нарушениями прав человека на этапе досудебного расследования. В частности речь идет о пытках, превышениях власти и служебных полномочиях, связанных с применением насилия, незаконными задержаниями и тому подобное.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать