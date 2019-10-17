ГПУ создала департамент, который будет расследовать случаи пыток задержанных полицейскими

17 октября, 2019, 18:10

В Генеральной прокуратуре создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны полицейских

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ департамента процессуального руководства по уголовным производствах о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов.

В департаменте будет действовать четыре отдела. 17 октября 2019 года руководителем указанного подразделения назначен Юрий Белоусов.

Деятельность департамента сосредоточится на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с грубыми нарушениями прав человека на этапе досудебного расследования. В частности речь идет о пытках, превышениях власти и служебных полномочиях, связанных с применением насилия, незаконными задержаниями и тому подобное.