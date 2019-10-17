ГПУ сообщила Лукаш об изменении подозрения

17 октября, 2019, 21:10

Прокуроры Генеральной прокуратуры сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему министру юстиции Елене Лукаш

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ходе досудебного расследования подозреваемым инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза на общую сумму 2 миллиона 523 000 гривен.

Ранее сама экс-министр времен Януковича Елена Лукаш сообщила, что Генеральная прокуратура вызывает ее на допрос в качестве подозреваемого. Согласно документу, Лукаш вызывают для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщение об изменении ранее сообщенной подозрения и допроса в качестве подозреваемого.

В мае 2015 года Генеральная прокуратура начала расследование в уголовном производстве по подозрению Лукаш в завладении по предварительному сговору группой лиц средствами госбюджета Украины в размере более 2 миллионов гривен путем их необоснованного перечисления компании "Европейская правовая группа". 28 мая 2015-го Лукаш сообщили о подозрении.