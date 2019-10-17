ЕС выделил 12 млн евро Украине на культуру и образование

17 октября, 2019, 19:15

Проект House of Europe охватит 6 секторов: культура и креативная экономика, образование, СМИ, социальное предпринимательство, медицина и работа с молодежью

Об этом рассказал руководитель проекту House of Europe Кристиан Димер во время презентации программы 17 октября, сообщает "Укринформ".

Евросоюз выделил 12,2 млн евро на реализацию проекта House of Europe, в рамках которого украинцы смогут отправиться на участие в 20 грантовых программах.

"House of Europe вчера запустил сайт, на котором размещена информация о возможностях, которые предоставляет наша программа и не только она, мы постоянно расширяем нашу базу с такой информацией. Также у нас будет отдельное представительство, к которому можно будет прийти и узнать, как можно реализовать ту или иную идею. Мы работаем с программами в шести секторах: культура и креативная экономика, образование, СМИ, социальное предпринимательство, медицина и работа с молодежью. На это у нас есть бюджет в размере 12,2 миллиона евро, которые нам были предоставлены представительством Европейского Союза в Украине", - заявил Димер.

Программа охватывает стажировки, учебные поездки, участие в симпозиумах, которые необходимы для реализации идей или проектов в указанных отраслях. По словам Димер, в рамках проекта Украину также будут посещать европейские художники для обмена опытом и лучшего понимания нашей страны.

Руководитель проекта рассказал, что 16 октября уже запущены первые 11 конкурсов на получение грантов и участие в международных программах, на которые украинцы уже могут подавать заявки.

Вторая "волна" конкурсов начнется уже в январе 2020 года. Всего планируется, что новые конкурсы будут начинаться каждые 6 месяцев в течение трех последующих лет.

Реализацию программы возглавляет Goethe-Institut в Украине, а консорциумами партнерами проекта также выступают Британский Совет, Французский институт и Чешский центр.

Глава House of Europe отметил, что этот проект направлен не только на Киев, но и на регионы.

"House of Europe должно быть там, где поддержка и информация нужны больше всего: в регионах и маленьких городках, в частности на Востоке Украины. Мы стремимся ехать туда, где больше всего нужны, стремимся работать вне "киевского шара". Мы доберемся до самых отдаленных регионов. Мобильный павильон House of Europe будет постоянно путешествовать по украинским городам ", - добавил он.