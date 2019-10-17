Дочь освобожденного из плена РФ Бекирова стала советником омбудсмена по правам крымских татар
17 октября, 2019, 15:31
Элеонора Бекирова будет заниматься соблюдением прав крымскотатарского народа
Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
"Приветствую в своей команде Элеонору Бекирову - советника Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Она будет заниматься соблюдением прав крымскотатарского народа", - сообщила Денисова.
Отметим, что госпожа Элеонора это дочь Эдема Бекирова - тяжелобольного крымскотатарского пленника Кремля, которого РФ освободила в рамках обмена 7 сентября 2019 года.
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