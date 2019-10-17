День на Донбассе: русские били из минометов калибра 120 мм

17 октября, 2019, 19:38

В течение текущих суток вооруженные формирования России 14 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 8 обстрелов.

В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было.