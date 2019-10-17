Давление на бизнес: Баканов передал ГБР результаты внутренней проверки СБУ

17 октября, 2019, 14:27

СБУ передала в Государственное бюро расследований результаты внутренней проверки в отношении возможного давления сотрудниками спецслужбы на бизнес

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлены отдельные правонарушения сотрудников СБУ, которые необоснованно инициировали проведение досмотра товаров, коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований. Еще ранее СБУ сообщала, что в ГБР также направлены результаты служебной проверки незаконного уничтожения табачных изделий (вещественных доказательств по делу)" , - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в НАПК передали материалы в отношении двух сотрудников СБУ, которые имели незадекларированную недвижимость и "подделывали" по совместительству.

В Службе также состоялась проверка обоснованности получения служебного жилья: уже обнаружили отдельные случаи неправомерного получения квартир.

Отмечается, что в целом в Службе безопасности провели 23 проверки и служебных расследования, по результатам которых к 55 лицам приняты управленческие меры. Несколько сотрудников СБУ, в том числе чиновников, находятся под следствием.