Давление на бизнес: Баканов передал ГБР результаты внутренней проверки СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Установлены отдельные правонарушения сотрудников СБУ, которые необоснованно инициировали проведение досмотра товаров, коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований. Еще ранее СБУ сообщала, что в ГБР также направлены результаты служебной проверки незаконного уничтожения табачных изделий (вещественных доказательств по делу)" , - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в НАПК передали материалы в отношении двух сотрудников СБУ, которые имели незадекларированную недвижимость и "подделывали" по совместительству.
В Службе также состоялась проверка обоснованности получения служебного жилья: уже обнаружили отдельные случаи неправомерного получения квартир.
Отмечается, что в целом в Службе безопасности провели 23 проверки и служебных расследования, по результатам которых к 55 лицам приняты управленческие меры. Несколько сотрудников СБУ, в том числе чиновников, находятся под следствием.
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