BMW в Киеве сняла рекламу для новой машины. Видео
17 октября, 2019, 08:45
Компания BMW представила рекламный ролик новой модели автомобиля - BMW 2 Series Gran Coupé
Об этом пишет НВ Style.
Отмечается, что в кадре можно увидеть киевские мосты (в частности, недостроенный Подольско-Воскресенский), тоннель под Почтовой площадью, набережной, а также виды Подола.
Компания официально представит новую модель на автошоу в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. BMW 2 Gran Coupe будет доступна в версиях с 140 и 306-сильными бензиновыми моторами и 190-сильным дизелем.
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