BMW в Киеве сняла рекламу для новой машины. Видео

17 октября, 2019, 08:45

Компания BMW представила рекламный ролик новой модели автомобиля - BMW 2 Series Gran Coupé

Об этом пишет НВ Style.

Отмечается, что в кадре можно увидеть киевские мосты (в частности, недостроенный Подольско-Воскресенский), тоннель под Почтовой площадью, набережной, а также виды Подола.

Компания официально представит новую модель на автошоу в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. BMW 2 Gran Coupe будет доступна в версиях с 140 и 306-сильными бензиновыми моторами и 190-сильным дизелем.