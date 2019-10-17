64% предпринимателей готовы повышать зарплату работникам в течение года, - опрос НБУ
Об этом говорится в опросе украинских компаний, которое проводит Национальный банк Украины.
Впрочем 14,5% опрошенных Нацбанком предприятий ожидают сокращения числа работников.
Больше оптимизма относительно роста количества своих работников демонстрируют компании, работающие в строительной сфере.
"Подавляющее большинство компаний (64,1%) планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. В то же время сохраняется тенденция к уменьшению количества таких компаний, несмотря на существенный рост реальных зарплат в Украине на протяжении последних нескольких лет", - отмечают в Нацбанке.
Сократить зарплаты планируют только 2,1% опрошенных работодателей.
Наиболее положительно об увеличении зарплат своим работникам настроены компании, работающие в перерабатывающей промышленности, а в региональном разрезе - предприятия Житомирщины и Волыни.
Опрос проводился с 05 августа по 3 сентября 2019 г. В опросе приняли участие 690 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.
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