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Espreso.tvОбщество12 лет тюрьмы: в Донецкой области осудили экс-сотрудника СБУ, который вербовал местных для "ДНР"

12 лет тюрьмы: в Донецкой области осудили экс-сотрудника СБУ, который вербовал местных для "ДНР"

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания преступника, который сейчас находится в розыске

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам управления внутренней безопасности СБУ в Донецкой области к 12 годам лишения свободы заочно осужден бывший сотрудник СБУ за участие в деятельности террористической организации "ДНР".

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший начальник одного из городских отделений СБУ в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований.

Находясь на посту руководителя так называемого "Макеевского подразделения МГБ ДНР", он активно противодействовал военным подразделениям и правоохранительным органам, вовлеченным в антитеррористическую операцию и операцию Объединенных сил.

"Злоумышленник, в частности, подыскивал среди местного населения граждан, которых под предлогами вроде уголовного преследования заставлял собирать информацию о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и СБУ. В случае отказа сотрудничать он подвергал людей пыткам и угрожал им незаконным лишением свободы", - отметили в СБУ.

По решению Константиновского горрайонного суда Донецкой области фигуранта дела осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение. Злоумышленник находится в розыске. Приговор суда вступил в законную силу.

 

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