Зеленский встретился с президентом Латвии
16 октября, 2019, 12:12
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Латвийской Республики Егилсом Левитса
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