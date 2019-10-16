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Espreso.tvОбществоЗеленский встретился с президентом Латвии

Зеленский встретился с президентом Латвии


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Латвийской Республики Егилсом Левитса

Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

Официальная церемония встречи состоялась возле Рижского замка - резиденции президента Латвийской Республики.

После завершения встречи пройдут переговоры украинской и латвийской делегаций под председательством президентов.

 

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