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Espreso.tvОбществоИзвестный украинский дизайнер представил свою коллекцию на неделе моды в Париже

Известный украинский дизайнер представил свою коллекцию на неделе моды в Париже

Показ коллекции Андре Тана прошел при поддержке Посольства Украины во Франции

"Мы это сделали, мы показали в Париже свою коллекцию. Праздничную, женственную, богемную - такую, как я и задумывал, когда был еще подростком", - рассказал модельер.

"Полночь Парижа". Именно под таким названием прошел показ в Париже. Андре Тан представил 32 изысканных вечерних образа. Модели коллекции выполнены в золотых, медных, серебряных, охристых тонах. Строгие линии, потрясающее драпировки, муслин, органза, шелк стали изюминкой коллекции. А наряды из прозрачной ткани дополняли роскошные бусы и аксессуары: пояса, браслеты, броши и серьги.
 
"Ключевыми моментами коллекции являются женственность, умеренная сексуальность и жизнеутверждающие цвета. Такие наряды заставляют мысленно представить себя в заявленных видах и пережить новую историю, независимо от того, кто вы: топмодель, первая леди, редактор моды или восточная принцесса", - отметил Андре Тан .
По словам дизайнера, новые наряды появятся в магазинах разных уголков мира, в частности в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции и Бельгии.
 
 
 
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