 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортИзвестный тренер хочет вернуть Ракицкого в сборную Украины

Известный тренер хочет вернуть Ракицкого в сборную Украины


фото: sports24.ru
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный заявил, что защитника российского "Зенита" Ярослава Ракицкого необходимо вернуть в сборную Украины

Об этом сообщает Championat .

По словам Грозного, Ракицкий нужен национальной команде, поскольку является классным игроком и преобладает по опыту Николая Матвиенко, который сейчас играет за сборную Украины в центре обороны.

"Что касается выступлений Ракицкого за сборную Украины, я бы хотел, чтобы он играл. Решать будет Шевченко. Думаю, что политическая составляющая в этом вопросе все же есть. Но вот в каком плане: Шевченко чаще видит игры Матвиенко, чем Ракицкого. К тому же Матвиенко быстро прогрессирует. Да, у него нет опыта, как у Ракицкого. Считаю Ярослава классным игроком, он подтвердил это, выступая за "Зенит", - сказал Грозный.

Ракицкого прекратили вызывать в сборную Украины весной 2019 года, после его перехода из "Шахтера" к российскому "Зениту".

Вячеслав Грозный тренировал киевский "Арсенал", винницкую "Ниву", "Днепр", запорожский "Металлург", "Говерлу", болгарский "Левски", российский "Терек", казахстанские "Тобол" и "Иртыш" и грузинское "Динамо ". В 2002 году он был признан лучшим тренером Украины.

Читайте также: Должен ли Ракицкий играть за сборную Украины после перехода в "Зенит"

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

больше новостей

16 октября, 2019 среда

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать