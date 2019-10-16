Известный тренер хочет вернуть Ракицкого в сборную Украины

16 октября, 2019, 13:39

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный заявил, что защитника российского "Зенита" Ярослава Ракицкого необходимо вернуть в сборную Украины

Об этом сообщает Championat .

По словам Грозного, Ракицкий нужен национальной команде, поскольку является классным игроком и преобладает по опыту Николая Матвиенко, который сейчас играет за сборную Украины в центре обороны.

"Что касается выступлений Ракицкого за сборную Украины, я бы хотел, чтобы он играл. Решать будет Шевченко. Думаю, что политическая составляющая в этом вопросе все же есть. Но вот в каком плане: Шевченко чаще видит игры Матвиенко, чем Ракицкого. К тому же Матвиенко быстро прогрессирует. Да, у него нет опыта, как у Ракицкого. Считаю Ярослава классным игроком, он подтвердил это, выступая за "Зенит", - сказал Грозный.

Ракицкого прекратили вызывать в сборную Украины весной 2019 года, после его перехода из "Шахтера" к российскому "Зениту".

Вячеслав Грозный тренировал киевский "Арсенал", винницкую "Ниву", "Днепр", запорожский "Металлург", "Говерлу", болгарский "Левски", российский "Терек", казахстанские "Тобол" и "Иртыш" и грузинское "Динамо ". В 2002 году он был признан лучшим тренером Украины.

Напомним, 28 января Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит" за 10 млн евро.

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