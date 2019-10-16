ЮНЕСКО и в 2020 году продолжит работу в оккупированном Крыму
16 октября, 2019, 19:51
ЮНЕСКО продолжит мониторинг ситуации в аннексированном Крыму в 2020 году
Об этом написал постоянный представитель Украины в ЮНЕСКО Олег Шамшур в Twitter.
"В 2020 году эта работа будет продолжена. Спасибо нашим партнерам за поддержку", - отметил Шамшур.
Он также добавил, что в этом году мониторинговая группа дважды была в Украине по поводу сфер информации и свободы СМИ.
Опять принято решение Исполкома ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в оккупированном Крыму. В течение 2019 года мониторинговая группа Организации уже осуществила 2 визита в Украину (в сферах информации и свободы СМИ). В 2020 году эта работа будет продолжена. Благодарим наших партнеров за поддержку. pic.twitter.com/YsBe60WSbf- Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 16 октября 2019
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