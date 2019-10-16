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Espreso.tvОбществоЮНЕСКО и в 2020 году продолжит работу в оккупированном Крыму

ЮНЕСКО и в 2020 году продолжит работу в оккупированном Крыму

ЮНЕСКО продолжит мониторинг ситуации в аннексированном Крыму в 2020 году

Об этом написал постоянный представитель Украины в ЮНЕСКО Олег Шамшур в Twitter.

"В 2020 году эта работа будет продолжена. Спасибо нашим партнерам за поддержку", - отметил Шамшур.

Он также добавил, что в этом году мониторинговая группа дважды была в Украине по поводу сфер информации и свободы СМИ.

 

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