ЮНЕСКО и в 2020 году продолжит работу в оккупированном Крыму

16 октября, 2019, 19:51

ЮНЕСКО продолжит мониторинг ситуации в аннексированном Крыму в 2020 году

Об этом написал постоянный представитель Украины в ЮНЕСКО Олег Шамшур в Twitter.

"В 2020 году эта работа будет продолжена. Спасибо нашим партнерам за поддержку", - отметил Шамшур.

Он также добавил, что в этом году мониторинговая группа дважды была в Украине по поводу сфер информации и свободы СМИ.