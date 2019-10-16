Яременко прокомментировал "альтернативу" от Пристайко в виде сокращения соцвыплат в случае отказа от "Штайнмайера"

16 октября, 2019, 11:28

Более 5% ВВП, которые Украина тратит на оборону - это деньги, которые другие государства тратят на развитие и соцзащиту

Об этом председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV

"Надо понимать, что более 5% ВВП, которые мы тратим на оборону - это деньги, которые другие государства тратят на другие цели: развитие, соцзащиту. Необходимость отражать вооруженную агрессию требует усиленного финансирования. Чем быстрее положим конец кровопролитию - сможем какое-то количество средств переориентировать на другие нужды. Думаю, именно это имел в виду Пристайко ", - пояснил Яременко.

По словам председателя комитета, цена ведения войны очень высока.

"Идея Пристайко не в том, чтобы сокращать расходы на оборону, а в том, чтобы попытаться достичь прогресса в мирных переговорах, которая со временем даст возможность тратить деньги более эффективно", - отметил он.

"Деньги, которые потрачены на войну - это деньги, которые потрачены впустую. Можно тратить деньги на развитие и социальную защиту. Правительство вынуждено экономить. Речь идет о перспективе: к чему может привести мирный процесс.

Мирный процесс призван уменьшить финансовую нагрузку ", - рассказал Яременко.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко называл полную мобилизацию альтернативой "формула Штайнмайера":

"Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования , переводим это в мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса ".