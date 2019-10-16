Я помню свое первое пиво, - футболист "Манчестер Сити" затролил Зинченко за бурную реакцию на выход на Евро-2020
16 октября, 2019, 14:15
Одноклубник Александра Зинченко с "Манчестер Сити" Кайл Уокер пошутил над бурной радостью украинца после победы над Португалией в отборе Евро-2020
Уокер сделал ретвит с видео, где Зинченко стремительно празднует выход в финальную часть Евро-2020, в twitter.
"Я помню свое первое пиво, Зинни", - написал Уокер.
Англичанин Кайл Уокер и Александр Зинченко вместе выступают в обороне за английский "Манчестер Сити".
I remember my first beer Zinny https://t.co/9qDTCsQgl8- Kyle Walker (@ kylewalker2) October 15, 2019
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- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После выхода национальной команды на чемпионат Европы по футболу Александр Зинченко не скрывал эмоций в прямом эфире.
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