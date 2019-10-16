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Espreso.tvСпортЯ помню свое первое пиво, - футболист "Манчестер Сити" затролил Зинченко за бурную реакцию на выход на Евро-2020

Я помню свое первое пиво, - футболист "Манчестер Сити" затролил Зинченко за бурную реакцию на выход на Евро-2020


фото: REUTERS
Одноклубник Александра Зинченко с "Манчестер Сити" Кайл Уокер пошутил над бурной радостью украинца после победы над Португалией в отборе Евро-2020

Уокер сделал ретвит с видео, где Зинченко стремительно празднует выход в финальную часть Евро-2020, в twitter.

"Я помню свое первое пиво, Зинни", - написал Уокер.

Англичанин Кайл Уокер и Александр Зинченко вместе выступают в обороне за английский "Манчестер Сити".

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