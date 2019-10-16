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Espreso.tvОбществоВстреча Эрдогана с Поклонской и еще одним "депутатом" из Крыма была случайной, - МИД Украины

Встреча Эрдогана с Поклонской и еще одним "депутатом" из Крыма была случайной, - МИД Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган случайно пожал руки "депутатам" Госдумы РФ из аннексированного Крыма, потому что Анкара не согласовала списки гостей, которые приехали на форум в Стамбул

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в эфире Hromadske .

Зеленко заверила, что после этого МИД сразу пригласил посла Турции Ягмур Ахмета Гульдера.

"И сегодня мы имели очень откровенный разговор о том, что это было за мероприятие и каким образом случилось так, что эти пресловутые" депутаты "попали в список участников этого форума. Посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция" , - сказала она.

Зеленко отметила, что Украина выразила обеспокоенность из-за того, что турецкая сторона не приняла действий, чтобы не допустить участия этих "депутатов" в форуме.

Однако сообщается, что МИД Турции не привлекался к согласованию списков участников форума.

"На самом деле речь идет о протокольном мероприятии, как определяет протокол, глава государства приветствовал всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое" депутатов ", - пояснила пресс-секретарь МИД.

Напомним, 12 октября депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Наталья Поклонская сообщила , что приняла участие в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и развития региональных связей в Стамбуле и пожала руку президенту Турции Реджепу Эрдогану.

В российской делегации был еще один депутат от аннексированного Крыма - Руслан Бельбек.

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