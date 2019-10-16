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Espreso.tvОбществоВоенная операция в Сирии: в Германии в кафе подрались курдские и турецкие мигранты

Военная операция в Сирии: в Германии в кафе подрались курдские и турецкие мигранты

В немецком городе Херне подрались участники акции протеста против военной операции Анкары в Сирии и посетители турецкого кафе

Об этом пишет "Немецкая волна" .

"Пятеро человек, среди них один сотрудник полиции, получили ранения в ходе столкновений между выходцами из Турции и курдами в немецком городе Херне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Там проходила санкционированная властями акция протеста против военной операции Анкары на севере Сирии, на которую собрались около 350 человек, преимущественно курдов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате драки разгромлено кафе и пострадало 5 человек: по данным полиции, демонстрантов стали провоцировать посетители одного из киосков и турецкого кафе, в результате чего вспыхнули драки.

Демонстранты разгромили турецкий кафе, разбив окно и мебель, которые были в нем.

Полиция открыла несколько дел, но задержать никого на месте не получилось.

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