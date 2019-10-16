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Espreso.tvОбществоВо Львове международные эксперты по безопасности обсудят российскую угрозу для Европы

Во Львове международные эксперты по безопасности обсудят российскую угрозу для Европы

30 октября - 1 ноября во Львове уже в третий раз состоится Львовский форум по безопасности

Главная тема нынешнего форума - "Россия в Европе - старые ошибки и новые вызовы". История отношений России с Европой похожа на колебания маятника - чем теплее они становятся, тем, со временем, больше обостряется противостояние между ними. Украина является географическим и геополитическим заложником этого колебания в течение многих веков. От того, каким цветом окрашен на политической карте Киев зависит кто является победителем в противостоянии Европы и России. Может ли Россия быть равноправным партнером для Европы не применяя силу и страх? Какова настоящая цена российских денег, вложенных в критическую инфраструктуру - газопроводы, медиа, демократические институты?

Трансатлантическая единство впервые под угрозой со времен Второй мировой войны. Страны Балто-Черноморского региона оказываются под угрозой и вынуждены искать пути для усиления собственной коллективной безопасности от конвенционных и неконвенционных угроз.

Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - формула Штанмаера, особый статус Донбасса, Украина - в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.

Также совместно с Украинским Хельсинским союзом по правам человека и Центром гражданских свобод в рамках форума будет проведена дискуссия по актуальным проблемам обмена военнопленными в условиях непризнанной российской агрессии.

В мероприятии примут участие авторитетные эксперты и чиновники из более 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

Это масштабное мероприятие начнется выступлением влиятельного английского историка сэра Лоуренса Фридмана, заслуженного профессора в области исследований войны в Королевском Колледже Лондона. Его самая книга "Украина и искусство стратегии" (2019) уже получила признание ведущих аналитических изданий на Западе как одна из лучших попыток объяснить мотивы и стратегию Путина в противостоянии с Западом через кейс Украины.

Среди топ-спикеров цьогоричногофоруму- помощник Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Посол Таджан Илдем (запланирована отдельная пресс-конференция), политический советник министра иностранных дел Румынии Георг Магера, директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский и другие.

В этом году модераторами мероприятия будут неизменны сопредседатели форума Бен Ходжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, и Оксана Сыроед, заместитель главы ВРУ VIIIскликання (также запланирована совместная пресс-конференция).

Еще во время первого форума в 2017 году ведущие украинские и зарубежные эксперты в области международной безопасности впервые со времен российской вооруженной агрессии выразили обеспокоенность возможными последствиями имплементации политической части договоренностей в Минске для Украины, в частности предоставлением особого статуса Донбасса и проведением выборов на оккупированных территориях под российским контролем. За три года форум стал площадкой для поиска альтернативных решений для современных вызовов безопасности, минуя табу и политические заклинания.

Львовский форум по 2018 состоится 30 октября - 1 ноября 2018 года в Информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

Организаторы форума: ОО "Институт Просвещения" , Украинский католический университет, КУ "Институт города" и Львовский городской совет.

Львовский форум по безопасности происходит при поддержке Фонда Ганса Зайделя, Фонда Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Центра Информации и документации НАТО в Украине и Международного фонда Возрождения.

Информационные партнеры: Украинская неделя, KyivPost, Zaxidnet, Фактор Безопасности, Цензор.НЕТ

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