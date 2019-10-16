В зоне разведения сил до сих пор остаются тяжелая артиллерия, танки, минометы, - Бессмертный

16 октября, 2019, 17:35

Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе объяснил, почему в Станице Луганской произошло разведение

Об этом он сказал в эфире Еспрессо.TV.

"Дело в том, что в зоне разведения - и в районе Золотого, и в районе Петровского - остаются тяжелая артиллерия, танки, минометы. Я хочу, чтобы люди, которые готовят (Зеленского, - ред.), объяснили президенту, что эти тяжелая артиллерия, танки, минометы должны быть отведены на 15-й км минимум, заскладированы, опечатаны и верифицированы ОБСЕ ", - отметил Роман Бессмертный .

Он подчеркнул, что регламент введения режима тишины минимум на 7 дней действует постоянно.

"Если нет 7 дней, если в районе разведения остаются тяжелая артиллерия, танки, минометы, там невозможно разведение", - пояснил экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.

Он добавил, что в Станице Луганской был соблюден режим 7 дней, не было обстрелов, поэтому начался отвод.

"Уже когда начался отвод, тогда и произошли все эти вещи, и украинские войска имели право вернуться назад. Вот из-за чего возник конфликт тогда", - отметил Бессмертный.