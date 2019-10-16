В случае переизбрания Трампа НАТО перестанет существовать, - Байден

16 октября, 2019, 10:49

Главный предендент на пост президента США от демократов, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что если на выборах 2020 Дональд Трамп будет переизбран, НАТО перестанет существовать

Об этом Байден сказал во время дебатов Демократической партии, сообщает CNN.

"Если его переизберут, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. У всех нас будут настоящие проблемы", - отметил он.

Экс-вице-президент назвал Трампа "эксцентричным, безумным" президентом, который ничего не знает о внешней политике и действует, опасаясь за свое переизбрание.

Байден напомнил, что Трамп положительно отзывался о президенте РФ Владимире Путине и критиковал американскую разведку.