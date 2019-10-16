В реформированной Генпрокуратуре хотят работать 80% нынешнего состава

16 октября, 2019, 22:35

В Офисе Генерального прокурора Украины (так будут называть орган после реформы) хотят работать 80% прокуроров, которые сейчас работают в Генпрокуратуре. Всего пройти переаттестацию хотят 96% прокуроров

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

"Работать в Офисе Генерального прокурора намерены 80% прокуроров Генеральной прокуратуры. Они начнут процесс аттестации первыми по тестированию на знание и умение применить закон", - говорится в сообщении.

Тестирование состоит в знании законов и умении их применять. В целом идея аттестации прокуроров заключается в проверке профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели.

"Что касается собранных заявлений в регионах, все прокуроры Винницкой, Запорожской и Черновицкой областей изъявили желание пройти аттестацию. К тому же 99% прокуроров хотели бы работать в органах обновленной прокуратуры на Волыни, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской и Черкасской областях. Вв остальных областях этот показатель превышает 90%", - говорится в заявлении.