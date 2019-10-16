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Espreso.tvОбществоВ реформированной Генпрокуратуре хотят работать 80% нынешнего состава

В реформированной Генпрокуратуре хотят работать 80% нынешнего состава

В Офисе Генерального прокурора Украины (так будут называть орган после реформы) хотят работать 80% прокуроров, которые сейчас работают в Генпрокуратуре. Всего пройти переаттестацию хотят 96% прокуроров
Об этом сообщает пресс служба ГПУ.
 
"Работать в Офисе Генерального прокурора намерены 80% прокуроров Генеральной прокуратуры. Они начнут процесс аттестации первыми по тестированию на знание и умение применить закон", - говорится в сообщении.
 
Тестирование состоит в знании законов и умении их применять. В целом идея аттестации прокуроров заключается в проверке профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели.
 
"Что касается собранных заявлений в регионах, все прокуроры Винницкой, Запорожской и Черновицкой областей изъявили желание пройти аттестацию. К тому же 99% прокуроров хотели бы работать в органах обновленной прокуратуры на Волыни, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской и Черкасской областях. Вв остальных областях этот показатель превышает 90%", - говорится в заявлении.
  • Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение об открытии доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра
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