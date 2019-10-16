В "Укрзализныце" сказали, когда в поездах "Интерсити" заработает Wi-Fi

16 октября, 2019, 16:46

АО "Укрзализныця" в 2020 году намерено обеспечить доступ к сети Wi-Fi в поездах "Интерсити"

Об этом глава правления компании Евгений Кравцов сказал во время выставки Rail Expo 2019, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас над этим работаем. После реализации проекта по Киевскому вокзалу, в зависимости от результатов, планируем по подобной модели запустить его в поездах Интерсити течение 2020 года", - отметил он.

Напомним, ранее Кравцов объяснял, почему в поездах до сих пор нет нормального интернета.

"Есть два механизма запуска Wi-Fi в поездах. Первый - это инвестировать собственные средства, это убыточный вариант. Второй - запустить частного инвестора, который будет зарабатывать на рекламе, на доступе. Первый вариант УЗ попыталась воплотить в жизнь и у нас не получилось. сейчас заходим со вторым вариантом", - говорил он.