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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" рассказали, когда будет готов законопроект о "народовластии"

В "Слуге народа" рассказали, когда будет готов законопроект о "народовластии"

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект об инструментах народовластия и, в том числе, о Всеукраинском референдуме, подготовят в ближайшее время
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
 
"Я думаю, что он будет не просто о референдуме, а шире - об инструментах народовластия. Я думаю, что в ближайшее время, до конца года будем выходить на это решение", - сказал Корниенко в комментарии журналистам.
 
По его словам, законопроект не будет альтернативным проектом закона о референдуме, подготовленном "Батькивщиной".
 
"Потому что мы действительно немного по-другому видим его. Это вообще два разных текста", - сказал Корниенко.
 
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