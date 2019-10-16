В "Слуге народа" рассказали, когда будет готов законопроект о "народовластии"
16 октября, 2019, 21:03
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект об инструментах народовластия и, в том числе, о Всеукраинском референдуме, подготовят в ближайшее время
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что он будет не просто о референдуме, а шире - об инструментах народовластия. Я думаю, что в ближайшее время, до конца года будем выходить на это решение", - сказал Корниенко в комментарии журналистам.
По его словам, законопроект не будет альтернативным проектом закона о референдуме, подготовленном "Батькивщиной".
"Потому что мы действительно немного по-другому видим его. Это вообще два разных текста", - сказал Корниенко.
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