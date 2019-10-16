В Мининфраструктуры назвали города, вокзалы которых могут передать в концессию

16 октября, 2019, 09:43

Министерство инфраструктуры согласовало перечень железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка для их передачи в концессию

Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александра Клитина на своей странице в Facebook.

Речь идет о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.

Министерство также провело встречу с представителями Европейского инвестиционного банка по внедрению пилотного проекта пригородных железнодорожных перевозок в Днепропетровской и Запорожской областях.

В частности, планируется закупка новых электричек и оптимизация маршрутов.