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Espreso.tvОбществоВ Мининфраструктуры назвали города, вокзалы которых могут передать в концессию

В Мининфраструктуры назвали города, вокзалы которых могут передать в концессию

Министерство инфраструктуры согласовало перечень железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка для их передачи в концессию

Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александра Клитина на своей странице в Facebook.

Речь идет о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.

Министерство также провело встречу с представителями Европейского инвестиционного банка по внедрению пилотного проекта пригородных железнодорожных перевозок в Днепропетровской и Запорожской областях.

В частности, планируется закупка новых электричек и оптимизация маршрутов.

 
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