В Мининфраструктуры назвали города, вокзалы которых могут передать в концессию
16 октября, 2019, 09:43
Министерство инфраструктуры согласовало перечень железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка для их передачи в концессию
Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александра Клитина на своей странице в Facebook.
Речь идет о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.
Министерство также провело встречу с представителями Европейского инвестиционного банка по внедрению пилотного проекта пригородных железнодорожных перевозок в Днепропетровской и Запорожской областях.
В частности, планируется закупка новых электричек и оптимизация маршрутов.
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