В Лондоне на выставке выбрали лучшее фото дикой природы в 2019 году

16 октября, 2019, 14:29

15 октября на торжественной церемонии в Лондоне в Музее естествознания назвали имена победителей конкурса Wildlife Photographer Of The Year 2019

Об этом сообщает Forbes .

Это снимок из китайской провинции Цинхай под названием "Момент", сделанный фотографом Юнцин Бао, иллюстрирующий, как сурок встретил лису и стал в стойку, предупреждая о появлении хищника своих сородичей.

"Мощная структура юмора и ужаса, она отражает драматизм и напряженность природы. С фотографической точки зрения это просто идеальный момент", - сказал Роз Кидман Кокс, председатель жюри.

Отмечается, что изображение с Тибетского нагорья Цинхай достаточно редки, "но отразить такое сильное взаимодействие чрезвычайно".

Всего награды получили 20 лучших фотографий дикой природы в разных категориях.