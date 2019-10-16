В киевском Дворце спорта состоится большой бесплатный концерт с песнями на стихи украинских поэтов

16 октября, 2019, 15:00

17 октября состоится финал масштабного образовательного проекта "Открывай Украину", на котором 26 команд школьников со всей Украины представят свои проекты

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Идентификация 2.0" - это финал масштабного образовательного проекта "Открывай Украину", который состоится 17 октября во Дворце Спорта. 26 команд школьников со всей Украины представят свои проекты, нацеленные на улучшение жизни.

Как отмечают организаторы, подростки, которые готовы "рулить" современным обществом, откроют для посетителей свои идеи и покажут, кто на самом деле runs the world.

Команда из 10 украинских исполнителей и групп покажет как может звучать украинская литература. Среди них - Illaria, NESPROSTA, ILCHY, ХАС, Лeв Шуров, Balaklava Blues и другие музыканты. Каждый из артистов на концерте споет песни на произведения поэтов, изучаемых в школьной программе 7-11 классов. Классическая украинская поэзия зазвучит в рок, джаз, электронной, инди-музыке.

В этом году в проекте участвовали около 13 тыс. детей из 3 тыс. школ из 240 малых городов Украины. Разработку и реализацию проекта осуществила команда фонда социальных инноваций "З країни в Україну", которую возглавляет лидер группы NESPROSTA Денис Блощинский.

Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации.