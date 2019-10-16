В Киеве "заминировали" городскую больницу №4
16 октября, 2019, 20:47
В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании городской клинической больницы №4
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации пациентов и медицинского персонала.
Киевская городская клиническая больница №4 расположена на улице Соломенская, 17.
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