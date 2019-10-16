В Киеве презентовали уникальный напиток

16 октября, 2019, 10:30

Напиток содержит экстракты цветочного аромата голландского тюльпана и семена конопли

Конопляное пиво и мыло, конфеты, сладости, одежду и обувь с добавками целебного растения - все это можно было увидеть в Киеве на первой в Украине Конопляной Ярмарке. Здесь представили и новинку, аналогов которой украинцы еще не видели. Это наливка Happy Leaf (Хэппи лиф) от группы компаний "Петрус".

"Это продукция разработана совместно с европейскими специалистами на основе медицинского каннабиса. И мы очень рады, что на международном дегустационном конкурсе в этом году именно наша продукция получила 5 гран-при ", - рассказывает президент группы компаний" Петрус "(ЛВЗ" Златогор ") Людмила Русалина.

Наливка вызвала бум среди посетителей выставки. Потребители говорят о успокаивающих свойствах, улучшении настроения и повышении аппетита.

"Производство и отдел продаж почувствовали, что тренд коноплеводства будет возрождаться в Украине и мы придумали такой уникальный продукт и мы его разрабатывали - этикетку разрабатывали такой уникальный вкус и изобрели такой продукт", - говорит директор направления ликеро-водочных изделий Анатолий Галищук.

Питание с добавлением конопляных добавок становятся все популярными как для гурманов со специфическими кулинарными предпочтениями, так и для консерваторов, которые открывают для себя целебные свойства традиционных украинских рецептов. ГК "Петрус" - один из лидеров украинского ликеро-водочного рынка. Петрус имеет сбалансированный портфель торговых марок, обеспечивает присутствие продукции компании во всех ценовых сегментах. Компания не боится экспериментировать, всегда ищет новые ниши на рынке, предлагает интересные решения и вкусы для украинских и иностранных потребителей. Несмотря на то, что продукт TM Happy Leaf появился на рынке совсем недавно, продукция раскупается очень быстро. Настойка уже завоевала большое количество поклонников и получила двукратную победу на Международном конкурсе Best Drink!