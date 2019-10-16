 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Германии открылся Франкфуртская книжная ярмарка: от Украины - Сенцов, Жадан и Андрухович

В Германии открылся Франкфуртская книжная ярмарка: от Украины - Сенцов, Жадан и Андрухович

На самом большой книжной ярмарке мира, в Франкфурт-на-Майне, заработал украинский национальный стенд

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение украинских издателей в Facebook.

"Украинский национальный стенд на 71-м Франкфуртской международной книжной ярмарке. Для меня лично это двадцать пятое (юбилейное) участие в этом знаковом для мира книжном мероприятии. Радуюсь тем, что деятельность УАИК и мои настойчивость и войны в течение четверти века с различными правительствами дали сейчас такой положительный результат. Достойный стенд и такая же достойная программа. Спасибо руководству и коллективу Украинского института книги за прекрасную работу ", - написал глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин.

null

null

null

nullnull

Франкфуртская книжная ярмарка открылась 16 октября. На нем представлены 7450 экспонентов из более чем 100 стран мира, сообщает Dpa. В первые дни посетить выставку смогут только специалисты по книгоиздательской отрасли, обычные посетители смогут попасть на ярмарку на выходных.

Во Франкфурте представлены книги украинских издательств Анетта Антоненко, "Утро", "Издательство", "Артбукс тому подобное.

Украина на данный представлять Олег Сенцов, Сергей Жадан и Юрий Андрухович.

null

Олег Сенцов лично выступит на украинском национальном стенде 19 октября. Во Франкфурте состоится презентация немецкоязычного перевода его книги "Жизнь".

null

null

null

null

null

null

null

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

больше новостей

16 октября, 2019 среда

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать