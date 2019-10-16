В Германии открылся Франкфуртская книжная ярмарка: от Украины - Сенцов, Жадан и Андрухович

16 октября, 2019, 13:05

На самом большой книжной ярмарке мира, в Франкфурт-на-Майне, заработал украинский национальный стенд

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение украинских издателей в Facebook.

"Украинский национальный стенд на 71-м Франкфуртской международной книжной ярмарке. Для меня лично это двадцать пятое (юбилейное) участие в этом знаковом для мира книжном мероприятии. Радуюсь тем, что деятельность УАИК и мои настойчивость и войны в течение четверти века с различными правительствами дали сейчас такой положительный результат. Достойный стенд и такая же достойная программа. Спасибо руководству и коллективу Украинского института книги за прекрасную работу ", - написал глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин.

Франкфуртская книжная ярмарка открылась 16 октября. На нем представлены 7450 экспонентов из более чем 100 стран мира, сообщает Dpa. В первые дни посетить выставку смогут только специалисты по книгоиздательской отрасли, обычные посетители смогут попасть на ярмарку на выходных.

Во Франкфурте представлены книги украинских издательств Анетта Антоненко, "Утро", "Издательство", "Артбукс тому подобное.

Украина на данный представлять Олег Сенцов, Сергей Жадан и Юрий Андрухович.

Олег Сенцов лично выступит на украинском национальном стенде 19 октября. Во Франкфурте состоится презентация немецкоязычного перевода его книги "Жизнь".