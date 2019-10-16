В Белом доме проведут внутренние проверки в поисках "обличителя", - NYT
Об этом сообщает The New York Times.
"Президент Трамп на протяжении нескольких недель стремился раскрыть личность обличителя, который пролил свет на его сделки с Украиной", - пишет издание.
Как отмечается, когда персонал Белого дома начал проводить проверку фактов, появилось ощущение поиска козла отпущения, виновного в начале расследования по импичменту президента США.
"По мере продвижения расследования по импичменту юристы Белого дома, по утверждениям (лиц в администрации - ред.), проводят собственную проверку. Они хотят выяснить действия каждого из чиновников в Белом доме, которые могут касаться телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, который стал ключевым моментом в заявлении обличителя о том, что Трамп злоупотреблял властью ", - говорится в публикации.
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