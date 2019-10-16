В Белом доме проведут внутренние проверки в поисках "обличителя", - NYT

16 октября, 2019, 11:29

Белый дом инициирует внутренние проверки с целью установить, кто из чиновников мог быть причастен к утечке информации о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Об этом сообщает The New York Times.

"Президент Трамп на протяжении нескольких недель стремился раскрыть личность обличителя, который пролил свет на его сделки с Украиной", - пишет издание.

Как отмечается, когда персонал Белого дома начал проводить проверку фактов, появилось ощущение поиска козла отпущения, виновного в начале расследования по импичменту президента США.

"По мере продвижения расследования по импичменту юристы Белого дома, по утверждениям (лиц в администрации - ред.), проводят собственную проверку. Они хотят выяснить действия каждого из чиновников в Белом доме, которые могут касаться телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, который стал ключевым моментом в заявлении обличителя о том, что Трамп злоупотреблял властью ", - говорится в публикации.