Укрзализныця открыла залы ожидания для военных в Днепре и Харькове
Об этом сообщает пресс служба Укрзализныци.
Для комфорта посетителей здесь есть комната для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету.
Кроме того, военные могут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья, кофеваркой и чайником.
Напомним, что первый такой зал ожидания для военнослужащих открылся на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. На прошлой неделе аналогичные залы заработали во Львове и Одессе.
Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии документа, удостоверяющего личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).
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