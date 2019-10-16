Укрзализныця открыла залы ожидания для военных в Днепре и Харькове

16 октября, 2019, 13:18

В общем такие помещения уже работают на 5 вокзалах Украины. Все они переоборудованы из бывших депутатских залов

Об этом сообщает пресс служба Укрзализныци.

Для комфорта посетителей здесь есть комната для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету.

Кроме того, военные могут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья, кофеваркой и чайником.

Напомним, что первый такой зал ожидания для военнослужащих открылся на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. На прошлой неделе аналогичные залы заработали во Львове и Одессе.

Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии документа, удостоверяющего личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).