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Espreso.tvОбществоУбийство Кирилла Тлявова: назначена еще одна экспертиза, подозрений никому не объявлено

Убийство Кирилла Тлявова: назначена еще одна экспертиза, подозрений никому не объявлено


фото: thebabel
В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова назначили еще одну экспертизу, подозрение в уголовном производстве относительно возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи еще никому не объявлено

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции, начальник главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе в интервью Цензор.нет.

"Пока никому (не предъявлялось подозрение, - ред.) Уголовное производство открыто по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, это ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса. Внесла это производство прокуратура и определила подследственность за Нацполицией на этапе, когда была изменена подследственность по гибели мальчика, за ГБР ", - сказал Цуцкиридзе.

Сейчас по этому делу назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, "потому что только специалисты могут сказать, каким образом - надлежащим или ненадлежащим - оказывалась помощь".

"Буквально на прошлой неделе, в конце, пришло ходатайство от эксперта: предоставьте нам оригиналы медицинских документов. А все эти документы находятся в уголовном производстве, которое расследует ГБР. То есть, мы не можем предоставить. Сейчас я буду инициировать вопрос, чтобы изменили подследственность, и мы не делали временных доступов, не изымали документы на ознакомление эксперту. Было бы логично, чтобы ГБР проводило комплексно расследование, учитывая все обстоятельства этого дела", - отметил Цуцкиридзе.

 

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