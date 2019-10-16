Трамп: Экономика США рухнет в случае победы "клоуна-демократа" на выборах
16 октября, 2019, 17:28
Президент США Дональд Трамп считает, что экономика Соединенных Штатов обрушится в случае победы кандидата от Демократической партии на выборах в 2020 году
Об этом Трамп заявил в Twitter, комментируя дебаты кандидатов на выдвижение в 2020 году от Демократической партии.
"Наша прекрасная экономика рухнула бы, как в 1929 году, если бы кто-то из этих клоунов стал президентом", - написал Трамп.
Our record Economy would CRASH, just like in 1929, if any of those clowns became President!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2019
15 октября в США прошли дебаты кандидатов на выдвижение от Демократической партии.
В дебатах участвовали 12 демократов: экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис и др.
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