Товарооборот Украины с ЕС вырос на 9%

16 октября, 2019, 14:52

В 2018 году объемы торговли между Украиной и Евросоюзом выросли на 9%. В целом Евросоюз получил 42% общих объемов украинского экспорта

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на третий ежегодный отчет Еврокомиссии о выполнении 35 крупнейших торговых соглашений, заключенных ЕС с 62 странами-партнерами, в том числе и с Украиной.

"Двусторонний товарооборот в 2018 году достиг 40 млрд евро, что на 9% больше по сравнению с 2017 годом. ЕС сохранил положительное сальдо торгового баланса в размере 4 млрд евро", - говорится в отчете.

Отмечается, что в течение прошлого года Украина осуществила прогресс в выполнении соглашения о зоне свободной торговли с ЕС в некоторых секторах. ЕС приветствует, в частности, новый законопроект о государственных закупках.

Положительная динамика также присутствует в проведении реформы управления и приведения стандартов к нормам ЕС, продолжается работа по адаптации санитарных и фитосанитарных норм, в сферах таможенного сотрудничества и содействия торговле.

В то же время Еврокомиссия отметила, что Украине нужно усилить защиту прав интеллектуальной собственности и принять законодательство, соответствующее международным стандартам.

Также необходимо адаптировать к европейским правила предоставления государственной помощи.

"ЕС продолжает отслеживать и обсуждать с Украиной ряд других торговых раздражителей, например, новый закон о налоге на добавленную стоимость, принятый Украиной в 2018 году, который запрещает возмещение налога на добавленную стоимость при экспорте рапса и сои", - говорится в отчете.