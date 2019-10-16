Террористы "ЛНР" посадили мирную жительницу на 14 лет за якобы сотрудничество с СБУ

16 октября, 2019, 09:13

Женщина якобы собирала информацию для СБУ по "народной милиции" и вербовала должностных лиц "органов" самопровозглашенной республики

Об этом сообщают СМИ террористов со ссылкой на "генпрокуратуру ЛНР".

"Завербована сотрудниками СБУ женщина занималась сбором и передачей сведений о военнослужащих Народной милиции, руководящих лиц силовых структур" ЛНР ", вербовкой должностных лиц органов государственной власти" ЛНР ", проведением тайниковых операций и содействием торговой блокаде" республики "", - говорится в сообщении.

Женщину признали виновной по ст. 335 "Уголовного кодекса ЛНР" - "государственная измена".

"За совершение указанных преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - добавили в "генпрокуратуре" квазиреспублики.