Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

16 октября, 2019, 13:01

До конца текущей недели в Украине будет господствовать сухая и теплая солнечная погода

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Во всех наших областях и завтра, 17 октября, и до конца недели будет преобладать сухая солнечная теплая погода. Антициклональное поле, то есть, поле повышенного давления, будет определять такую синоптическую ситуацию еще долго. Температура воздуха в течение дня составит +17 ... + 24ºC, ночью +6 ... + 12ºC ", - отметила Диденко.

В то же время метеоролог предупреждает о туманах ночью и утром.

"Туманы ухудшать видимость до 300-500 метров, могут возникнуть преимущественно ночью и утром, но и могут задерживаться дольше. В условиях антициклона, когда ветер слабый, туманы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Поэтому людям с бронхо-легенгевимы проблемами стоит быть более внимательными к своему здоровью в этот период ", - рассказала синоптик.

В Киеве 17 октября будут сухо и тепло, днем около + 20ºC, ночью и утром ожидается туман.

Небольшое снижение температуры воздуха - до +15 ... + 17ºC - ожидается лишь во второй половине следующей недели.