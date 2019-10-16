Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Во всех наших областях и завтра, 17 октября, и до конца недели будет преобладать сухая солнечная теплая погода. Антициклональное поле, то есть, поле повышенного давления, будет определять такую синоптическую ситуацию еще долго. Температура воздуха в течение дня составит +17 ... + 24ºC, ночью +6 ... + 12ºC ", - отметила Диденко.
В то же время метеоролог предупреждает о туманах ночью и утром.
"Туманы ухудшать видимость до 300-500 метров, могут возникнуть преимущественно ночью и утром, но и могут задерживаться дольше. В условиях антициклона, когда ветер слабый, туманы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Поэтому людям с бронхо-легенгевимы проблемами стоит быть более внимательными к своему здоровью в этот период ", - рассказала синоптик.
В Киеве 17 октября будут сухо и тепло, днем около + 20ºC, ночью и утром ожидается туман.
Небольшое снижение температуры воздуха - до +15 ... + 17ºC - ожидается лишь во второй половине следующей недели.
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