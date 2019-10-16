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Espreso.tvОбществоСамый теплый за 134 года день: в Киеве зафиксировали третий температурный рекорд "бабьего лета"

Самый теплый за 134 года день: в Киеве зафиксировали третий температурный рекорд "бабьего лета"

Четвертый день "бабьего лета" ознаменовался в столице третьим температурным рекордом

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 15 октября столбик максимального термометра поднялся до +24,1С, что на 0,4С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 году, то есть 134 года назад.

"Такая высокая для середины октября температура по климатической норме соответствует середине августа", - отмечают метеорологи.

Ранее, в период с 12 октября метеорологи зафиксировали два температурных рекорда.

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