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Espreso.tvОбществоРада приняла закон Зеленского о судебной реформе

Рада приняла закон Зеленского о судебной реформе


фото: rada.gov.ua
Парламент принял во втором чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления. Законопроект инициировал президент Украины Владимир Зеленский

Об этом передает Еспресо.TV

За законопроект проголосовали 236 нардепов.

Закон вносит ряд существенных изменений в законы Украины "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистке власти" и "О Высшем совете правосудия". В частности, сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100.

Речь идет и о сокращении количество членов ВККС (Высшей квалификационной комиссии) с 16 до 12 членов. Их назначение на должности осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса.

Также предусматривается создание Высшим советом правосудия комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая обеспечит соблюдение членами Высшего совета правосудия и ВККС высоких критериев добропорядочности и профессиональной этики.

Закон дополняет перечень оснований для увольнения члена ВККС пренебрежение обязанностями, поведение, которое подрывает авторитет и доверие общества к правосудию.

Освобождать члена ВККС будет не сама комиссия, а Высший совет правосудия.

Решение об освобождении от должности члена ВРП по основаниям приниматься по представлению Комиссии по добродетели и этики на совместном заседании Высшего совета правосудия и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики в течение 5 дней после представления.

Судейское вознаграждение устанавливается по единым правилам для всех судей независимо от условий прохождения ими квалификационного оценивания, поскольку все судьи судебной системы имеют единый правовой статус и равны перед законом.

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