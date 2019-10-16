"Страсти вокруг формулы Штайнмайера связаны с "реваншистскими" настроениями оппонентов", - Яременко

16 октября, 2019, 21:32

Председатель комитета по вопросам внешней политики ВР Богдан Яременко заявил о том, что оппоненты власти пытаются нажить политический капитал на страхах людей

Об этом он заявил в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко, передает Еспресо.TV

"Мы имеем дело с раздуванием страстей вокруг этой формулы Штайнмайера, которая не связана с вопросами внешней политики, обороной государства, а с определенными реваншистскими настроениями в среде наших оппонентов, которые пытаются играть на реальных страхах и эти страхи у меня тоже есть", - сказал Яременко.

Он также добавил, что сейчас сложно людям увидеть выход из войны и поэтому они обеспокоены.

"Я понимаю, что мы 6 лет воюем и много потеряли кого, многие потеряли чего. Хотелось бы видеть какой-то выход и на сегодня этот выход из кризиса, войны трудно представить, люди переживают. И на этом пытаются наживать политический капитал некоторые политики", - сказал председатель комитета.