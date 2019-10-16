"Расскажу о приближенной теме". Супрун упомянула Дубинского в заметке о геморрое
16 октября, 2019, 20:33
Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун упомянула нардепа Александра Дубинского в заметке, посвященной лечению геморроя
Об этом Cупрун написала на своей странице в Facebook.
"В ближайшее время сообщу об успехе в судебном процессе по фейкам Дубинского, но пока расскажем о приближенной теме - геморрое. С геморроем к врачам обращаются реже, чем на самом деле болеют, а вот по запросам в Google в 2017 году он обошел болезни, передающиеся половым путем", - говорится в заметке Супрун.
Далее Супрун подробно перечисляет признаки этой болезни и методы ее лечения.
- Ранее Супрун подала иск в суд на Александра Дубинского о защите чести, достоинства, деловой репутации ..
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