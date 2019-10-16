 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Расскажу о приближенной теме". Супрун упомянула Дубинского в заметке о геморрое

"Расскажу о приближенной теме". Супрун упомянула Дубинского в заметке о геморрое

Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун упомянула нардепа Александра Дубинского в заметке, посвященной лечению геморроя

Об этом Cупрун написала на своей странице в Facebook.

"В ближайшее время сообщу об успехе в судебном процессе по фейкам Дубинского, но пока расскажем о приближенной теме - геморрое. С геморроем к врачам обращаются реже, чем на самом деле болеют, а вот по запросам в Google в 2017 году он обошел болезни, передающиеся половым путем", - говорится в заметке Супрун.

Далее Супрун подробно перечисляет признаки этой болезни и методы ее лечения.

  • Ранее Супрун подала иск в суд на Александра Дубинского о защите чести, достоинства, деловой репутации ..
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

больше новостей

16 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать