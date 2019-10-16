"Организованная преступная группа": Портнов использовал в заявлении терминологию ФСБ в отношении украинских моряков, - Новиков

16 октября, 2019, 11:57

ГБР по заявлению экс-заместителя главы АП Януковиче Андрея Портнова проверяет, насколько законным был приказ морякам осуществить проход Керченским проливом

Об этом адвокат моряков и по совместительству адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил во время брифинга, передает Еспрессо.TV

"Я считаю важным то, что в заявлении господина Портнова относительно инцидента у Керченского пролива используется термин" организованная преступная группа ". Это тот самый термин, которым российская сторона определяет украинских моряков", - заявил Новиков.

По его словам, это не случайно:

"То, что в производствах по заявлению Портнова и производстве, открытом ФСБ 25 ноября 2018 года используется такая же квалификация украинской стороны - это, пожалуй, важно, это, видимо, не случайно", - пояснил правозащитник.

Другой адвокат Игорь Головань напомнил, что для всего мира является очевидным право суверенной страны на проход кораблей проливом, а ГБР сомневается.

"То есть, если это не отвечает интересам государства-агрессора, то скажите, чем интересам это отвечает", - добавил он.