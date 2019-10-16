"Организованная преступная группа": Портнов использовал в заявлении терминологию ФСБ в отношении украинских моряков, - Новиков
Об этом адвокат моряков и по совместительству адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков заявил во время брифинга, передает Еспрессо.TV
"Я считаю важным то, что в заявлении господина Портнова относительно инцидента у Керченского пролива используется термин" организованная преступная группа ". Это тот самый термин, которым российская сторона определяет украинских моряков", - заявил Новиков.
По его словам, это не случайно:
"То, что в производствах по заявлению Портнова и производстве, открытом ФСБ 25 ноября 2018 года используется такая же квалификация украинской стороны - это, пожалуй, важно, это, видимо, не случайно", - пояснил правозащитник.
Другой адвокат Игорь Головань напомнил, что для всего мира является очевидным право суверенной страны на проход кораблей проливом, а ГБР сомневается.
"То есть, если это не отвечает интересам государства-агрессора, то скажите, чем интересам это отвечает", - добавил он.
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