"Очень много разных слухов ходит", - Смилянский о своем вероятном назначении в "Укрзализныцю"

16 октября, 2019, 22:19

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский прокомментировал информацию о своем вероятном назначении руководителем "Укрзализныци"

Об этом сообщает 5 канал .

"Очень много разных слухов ходит. Я никогда не комментирую решения акционеров, потому что это их решения. Это некорректно, с моей точки зрения, комментировать эти решения. Если это когда-то произойдет или не произойдет - это будет решение акционеров. И тогда мы будем об этом говорить. Будет предложение - будем рассматривать", - сказал Смилянский.

Сейчас "Укрзализныця" и "Укрпочта" выполняют аудит имущества. Компании должны определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития.