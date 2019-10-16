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Espreso.tvОбщество"Очень много разных слухов ходит", - Смилянский о своем вероятном назначении в "Укрзализныцю"

"Очень много разных слухов ходит", - Смилянский о своем вероятном назначении в "Укрзализныцю"

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский прокомментировал информацию о своем вероятном назначении руководителем "Укрзализныци"

Об этом сообщает 5 канал .

"Очень много разных слухов ходит. Я никогда не комментирую решения акционеров, потому что это их решения. Это некорректно, с моей точки зрения, комментировать эти решения. Если это когда-то произойдет или не произойдет - это будет решение акционеров. И тогда мы будем об этом говорить. Будет предложение - будем рассматривать", - сказал Смилянский.

Сейчас "Укрзализныця" и "Укрпочта" выполняют аудит имущества. Компании должны определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития.

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