"На урегулировании можно ставить точку": в РФ отреагировали на требование роспуска "ЛНР" и "ДНР"
Об этом заявил член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает "Российская Газета".
При этом Клинцевич выразил мнение, что если спикер представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер выразила официальную позицию украинской власти, то "на процессе мирного урегулирования на Донбассе можно ставить точку".
"Выдвижение украинской стороной в качестве обязательного предварительного условия выполнения ею Минских соглашений роспуске" ДНР "и" ЛНР "неизбежно приведет к срыву этих соглашений", - сказал Клинцевич.
Еще один сотрудник Совета Федерации России - член комитета по международным делам Сергей Цеков - назвал требование Украины "грубым нарушением" Минских договоренностей.
- Напомним, во время переговоров в Минске украинская сторона назвала роспуск "ЛНР" и "ДНР" обязательным условием выполнения Минских соглашений.
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